Sassuolo-Roma, PELLEGRINI: "Tanta voglia di vincere dopo due sconfitte"

La Roma torna a vincere e lo fa in casa del Sassuolo: al Mapei Stadium i giallorossi vincono 1-0, grazie a un gol di Dybala, nell'ottava giornata di campionato. Dopo la vittoria Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PELLEGRINI A DAZN

Il primo posto può diventare un obiettivo?

“L’obiettivo è continuare a migliorarci sempre. Oggi abbiamo fatto meglio offensivamente rispetto alle altre partite. Avevamo tanta voglia di vincere dopo due sconfitte. Sul campo stiamo dando tutto”.

Sembrava di giocare in casa al Mapei…

“Siamo fortunati ad avere questi tifosi, per noi è sempre così. Questa gente non si rende conto di quanto sia fondamentale per noi. Il Mapei per me è stato casa, mando un saluto e un abbraccio ai tifosi del Sassuolo che sono rimasti nel mio cuore”.