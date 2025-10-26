Sassuolo-Roma, Matic: "Sempre bello rivedere amici, ma voglio vincere"

Al Mapei Stadium va in scena la partita tra Sassuolo e Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Nemanja Matic, ex della sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le parole del centrocampista neroverde.

MATIC A DAZN

Cosa significa questa partita per te?

"Sempre bello rivedere amici. Ora sono al Sassuolo, loro vogliono vincere e anche io voglio farlo".

C'è voglia di rivalsa?

"Ho sempre motivazioni per giocare contro tutte le squadre".

Vi aspettate una Roma più cattiva?

"Se vince diventa prima, ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni. Vediamo come finirà".