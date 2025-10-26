Sassuolo-Roma, DYBALA: "Il primo posto si vive con tranquillità"

La Roma torna a vincere e lo fa in casa del Sassuolo: al Mapei Stadium i giallorossi vincono 1-0, grazie a un gol di Dybala, nell'ottava giornata di campionato. Dopo la vittoria la Joya ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DYBALA A DAZN

Come si vive questo primo posto?

“Con tranquillità, lo sapevamo prima della partita vedendo gli altri risultati. Il campionato è lunghissimo, sono tre punti importanti anche per le sconfitte subite nelle scorse partite. Ora pensiamo al Parma”.

Il gol è la risposta alle critiche?

“Tutti noi vogliamo segnare, noi attaccanti viviamo per il gol, purtroppo ci sono momenti negativi. L’importante è vincere”.

Non vedevi l’ora di esultare così…

“Mia moglie mi stava mettendo pressione”.