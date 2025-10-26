Sassuolo-Roma, Carnevali: "Matic un fuoriclasse. Il nostro obiettivo è la salvezza"

Al Mapei Stadium va in scena la partita tra Sassuolo e Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Giovanni Carnevali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le parole dell'amministratore delegato dei neroverdi.

CARNEVALI A DAZN

Matic è il leader della squadra?

"Abbiamo acquistato più di 10 giocatori e tra questi c'è Matic, il quale è un campione. Si tratta di un fuoriclasse, un ragazzo speciale e ci sta dando un contribuito importante dentro e fuori dal campo".

Si può puntare a un traguardo importante?

"La Serie A è un campionato difficilissimo, il nostro obiettivo è la salvezza e abbiamo tutte le capacità per farcela. Tutto ciò che riusciremo a fare dopo la salvezza sarà qualcosa di guadagnato. L'anno scorso eravamo in B, sono fiducioso perché ho un gruppo di ragazzi fantastico".

Il rinnovo di Thorstvedt?

"Stiamo parlando con gli agenti. Abbiamo un rapporto speciale con lui, sta recuperando dall'infortunio. Stiamo lavorando per il rinnovo, non ci sono problemi e lo definiremo nei prossimi giorni".

Muharemovic?

"Giocatore di prospettiva, per il momento non ci ha chiamato nessuno. Dispiace per l'infortunio in nazionale, per noi è un danno enorme e sono arrabbiato".