Sassuolo-Roma, BAILEY: "Non sono contento della mia prestazione, devo crescere"

La Roma torna a vincere e lo fa in casa del Sassuolo: al Mapei Stadium i giallorossi vincono 1-0, grazie a un gol di Dybala, nell'ottava giornata di campionato. Dopo la vittoria il giallorosso Leon Bailey, oggi alla prima da titolare, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BAILEY A DAZN

Prima partita da titolare e primo posto in classifica: come stai?

“Mi sento bene e sono felice di aver vinto, ma non sono contento della mia prestazione. Devo crescere e lavorare ancora di più. Siamo felici di essere primi in classifica, ma significa che dobbiamo lavorare ancora di più”.

I compagni di squadra ti hanno convinto a dare la maglia ai tifosi?

“Sono stato io a dargliela. Volevano darmi il benvenuto nonostante io sia qui da un po’ di mesi. Sono felice di essere qui e di far parte di questa grande squadra”.

Hai mai provato l’esperienza di avere uno scarpino rotto durante la partita?

“No, è la prima volta. Questo è il benvenuto in Serie A. Non abbiamo problemi, ho tanti scarpini e ne indosserò un paio nuovo”.