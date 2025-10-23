Roma-Viktoria Plzen, ZIOLKOWSKI: "Non mi pongo obiettivi, contento di essere qui. Il mio modello è Varane"

Dopo il ko con l'Inter, la Roma torna in campo allo Stadio Olimpico: alle 21.00 i giallorossi ospitano il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Prima del fischio d'inizio Jan Ziolkowski ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ZIOLKOWSKI A SKY SPORT

Cosa significa partire per la prima volta da titolare?

"È un momento importante per me, mi sento pronto e sono davvero felice di avere questa opportunità. Ora devo scendere in campo, fare il mio lavoro e sperare di vincere".

Qual è la tua migliore qualità? Cosa devi migliorare?

"Non mi piace parlare delle mie qualità, ma ci sono tante cose che devo migliorare. Mi sento forte in fase difensiva, nei duelli, mi sento bene fisicamente sullo scatto e in velocità. Devo migliorare il mio gioco offensivo ma ci sto lavorando, un passo alla volta".

Quale difensore guardi come riferimento? Qual è il tuo obiettivo in carriera?

"Non mi pongo obiettivi in carriera, sono venuto qui e sono molto contento. Sono in un club fantastico, so che se farò bene avrò occasioni per farlo vedere in campo. Forse giocherò qui fino alla fine della mia carriera, non lo so. Il giocatore che ammiro di più è Varane, è un modello per me".