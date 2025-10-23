Roma-Viktoria Plzen, WESLEY: "Pagato a caro prezzo gli errori. Sono qui per migliorare, darò sempre il 100%"

Olimpico stregato per la Roma. I giallorossi perdono ancora in casa (quarta sconfitta tra Serie A ed Europa League) e cadono 1-2 contro il Viktoria Plzen in occasione della terza giornata della fase campionato della competizione europea. A causa di questo ko, il secondo consecutivo in Europa, i capitolini restano fermi a 3 punti. Al termine della partita Wesley ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

WESLEY A SKY SPORT

Cosa è successo questa sera?

“Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori, dobbiamo concentrarci di più. In tutte le partite perse siamo passati in svantaggio e non siamo riusciti a recuperare. Davanti a una squadra di qualità diventa difficile. Sappiamo che dobbiamo migliorare e non subire gol. Dobbiamo tornare a lavorare”.

Sei partito a sinistra, poi hai giocato a destra per finire difensore centrale…

“Lavoro per questo, sono pronto a fare quello che chiede il mister. Devo essere pronto il più velocemente possibile per la Roma. Sono qui per questo migliorare il mio gioco e dare la versione migliore di Wesley. Darò il 100% per la Roma”.