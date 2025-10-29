Roma-Parma, MANCINI: "Non guardiamo la classifica. All'Olimpico gli avversari si chiudono di più"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Parma, valida per la nona giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18:30. Poco prima del calcio d’inizio Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore giallorosso ai microfoni dei cronisti.

MANCINI A DAZN

In cosa siete stati diversi tra casa e trasferta?

"Quando le squadre vengono all'Olimpico si chiudono di più e noi dobbiamo migliorare nel giocare contro questi avversari così chiusi. In trasferta le squadre sono meno chiuse. Dobbiamo essere bravi, giocare così tanto ci aiuta a migliorare e crescere insieme".

MANCINI A SKY SPORT

Ti aspettavi questa posizione in Serie A?

"La cosa più importante è quello che stiamo facendo, cioè pensare a noi e migliorare di partita in partita. Ci sono stati degli inciampi, ma fanno parte di un percorso. Stasera non pensiamo alla classifica: abbiamo una partita tosta da affrontare contro una buona squadra e cercheremo di dare il massimo per portare a casa tre punti".