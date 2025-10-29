Roma-Parma, HERMOSO: "Abbiamo una grande squadra. Mi piace la nostra mentalità, ringrazio Gasp per avermi tenuto"

La Roma si ripete e dopo la vittoria contro il Sassuolo si impone per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Successo fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 21 punti. Al termine della partita Mario Hermoso, autore del gol che ha sbloccato la gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore giallorosso.

HERMOSO A SKY SPORT

Stasera è la tua serata…

“Sì, un gol importante. La squadra ha avuto occasioni per segnare da calcio d’angolo. Sono contento per la vittoria”.

Cosa ti piace della Roma?

“La mentalità, la gente. Stare in una squadra grande, dove la gente ti aiuta sempre. Speriamo sia un anno importante, abbiamo una grande squadra”.

HERMOSO A DAZN

Il primo gol in Serie A con la Roma è molto importante...

“Ci è dispiaciuto subire gol visto che siamo la difesa migliore del campionato, ma era importante portare a casa i tre punti”.

Ti aspettavi di tornare così protagonista?

“Alcune circostanze della vita e del calcio non sono in mano nostra e non possiamo controllarle. Grazie al mister che mi ha tenuto qui. Quest’anno ho avuto la possibilità di fare la preparazione con la squadra e sono contento di essere qui”.

Hai vinto il campionato a Madrid, vuoi fare il bis a Roma?

“Sappiamo che è difficile ma vogliamo continuare a competere con tutte le squadre. Ho già vinto un campionato e so che è difficile mantenere alto il livello tutta la stagione. Però siamo qui e ce la giochiamo con tutte”.