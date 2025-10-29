Roma-Parma, DOVBYK: "Gol importante per ritrovare fiducia. L'ultimo periodo è stato difficile per noi attaccanti"

La Roma si ripete e dopo la vittoria contro il Sassuolo si impone per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Successo fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 21 punti. Al termine della partita Artem Dovbyk, autore del gol del raddoppio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centravanti giallorosso.

DOVBYK A SKY SPORT

Partita difficile, è stato difficile trovare spazi...

“Sì, questi sono 3 punti importanti. Sono felice per il gol, che si è rivelato decisivo per la vittoria”.

Sorpreso dalla classifica?

“Dobbiamo fare il nostro lavoro, le gare in casa sono importati. Nelle ultime 3 avevamo avuto risultati negativi. In campionato stiamo facendo bene e dobbiamo proseguire così”.

Cosa significa questo gol?

“È molto importante per ritrovare fiducia e cancellare l’ultima prestazione negativa in casa. Oggi ci tenevo ad aiutare la squadra e ci sono riuscito”.

DOVBYK A DAZN

Con questo gol llontana le critiche al reparto dell’attacco?

“Le ultime partite sono state difficili per noi. L’ultimo match in casa è stato un disastro. Sono felice di aver fatto contenti i tifosi. Avevamo bisogno di tornare a vincere”.

Come hai vissuto quest’ultimo periodo?

“Non facile. Mi sono concentrato sugli allenamenti e sulle partite. Capisco come posso segnare, ma a volte è difficile. Il mister mi ha aiutato e anche i compagni. La fiducia per un centravanti è molto importante. Sono contento di aver segnato oggi”.

Gasperini ha detto che hai fatto un gran gol: tu che dici?

“Abbiamo provato questa occasione in allenamento e questo tipo di passaggi. A volte è molto difficile perché i difensori italiani sono molto forti, molto compatti ed è difficile che lascino girare gli attaccanti. Sono contento, dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare”.

DOVBYK IN CONFERENZA STAMPA

Bello l’applauso dell’Olimpico quando sei entrato. Che cosa hai provato durante l'esultanza?

“Le ultime tre partite in casa sono state un disastro per noi e lo stesso per me. Abbiamo perso tre gare all'Olimpico. Oggi era importantissimo vincere, ho segnato il secondo gol, ho reso i tifosi felici e tutto questo mi fa stare bene”.

Quanto è difficile superare i momenti bui?

“Non è facile, ma mi focalizzo su compagni e movimenti tattici. Se si viene scelti, bisogna essere pronti. Cerco di dare il meglio, di aiutare i compagni e di rendere felici i tifosi. La mia mentalità è quella giusta. La mia famiglia mi supporta sempre ed è importante”.

Hai una dedica per questo gol? Quando si è fatto male Ferguson, pensavi di entrare in campo? Ci sei rimasto male?

“No, ho semplicemente aspettato con Bailey e Pellegrini la scelta del mister mentre ci riscaldavamo. Il gol era per i tifosi, mi sono stati vicini in un momento difficile”.

È iniziato un nuovo periodo per te dopo i rigori sbagliati col Lille? Come vedi la sfida col Milan?

“Ufficialmente non ho sbagliato due rigori (ride, ndr). Sto scherzando… Ora mi sento meglio, sono soddisfatto della mia condizione e il mister lo sottolinea spesso. Col Sassuolo abbiamo giocato una buona partita, lo stesso io. Peccato che i miei assist non si siano trasformati in gol”.