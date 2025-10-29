Roma-Parma, Delprato: "Peccato per il gol preso su palla inattiva. Dopo il 2-0 c'è stata una buona reazione"

La Roma si ripete e dopo la vittoria contro il Sassuolo si impone per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Successo fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 21 punti. Al termine della partita Enrico Delprato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del difensore della formazione emiliana.

DELPRATO A SKY SPORT

Cosa dovete fare per completare questo progetto? Migliorare la fase offensiva?

“Credo che queste partite dicono che stiamo facendo fatica a segnare, ma le occasioni arrivano e anche oggi ci siamo andati vicini. La Roma è una squadra forte, abbiamo fatto un bel calcio, ci siamo difesi ma abbiamo anche creato. Peccato per il gol preso su palla inattiva, loro non erano pericolosissimi. C'è stata una buona reazione dopo il 2-0".

Qual è la forza di Cuesta?

“L’unione del gruppo, che lavora per l’obiettivo comune della salvezza. La forza di questa squadra deve essere il gruppo. I nuovi si sono messi a disposizione della squadra”.