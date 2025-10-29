Roma-Parma, CRISTANTE: "Bravi a leggere la partita. Il primo posto? Significa che stiamo facendo bene"

La Roma si ripete e dopo la vittoria contro il Sassuolo si impone per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Successo fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 21 punti. Al termine della partita Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del centrocampista giallorosso.

CRISTANTE A SKY SPORT

Serata non facile. Siete stati maturi nell'affrontare le difficoltà...

"Sapevamo che erano organizzati e che avevano subito pochi gol. Siamo stati bravi a leggere la partita e non avere fretta”.

Ora siete di nuovo al comando: che significa?

“È bello, vuol dire che stiamo facendo bene. è presto, dobbiamo giocare partita per partita e migliorare. Si vedrà tra poco che percorso potremo fare”.

CRISTANTE A DAZN

È la vittoria della maturità?

“Era importante vincere. In Serie A le partite sono tutte dure, non sono mai scontate. Loro difendono bene, hanno subito pochissimo e sono un’ottima squadra. Siamo stati bravi ad avere pazienza, aspettare un po’ e portarla a casa”.

Milan-Roma è una sfida scudetto. Quanto è bello essere in vetta?

“Bellissimo, vuol dire che stiamo facendo le cose nel modo giusto. È una bella partita, sono due squadre che stanno facendo bene. In uno stadio come San Siro sarà una bella partita da giocare e vogliamo fare bene”.