Roma-Parma, Circati: "Il percorso è giusto. Dobbiamo difendere bene, l'attacco si sbloccherà"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Parma, valida per la nona giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18:30. Poco prima del calcio d’inizio Alessandro Circati ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore della formazione emiliana.

CIRCATI A DAZN

Cosa manca?

"Il percorso è giusto, dobbiamo difendere bene e poi i gol arriveranno. Creiamo occasioni, poi faremo gol. Siamo una squadra giovane, dobbiamo continuare con questo entusiasmo".

CIRCATI A SKY SPORT

Il vostro entusiasmo è sempre un vantaggio o c’è qualche limite di esperienza che si è avvertito in questo inizio di campionato?

«Siamo tutti giovani ed è bello: abbiamo tanta energia ed entusiasmo, molto simile al mister. Siamo una squadra molto unita e anche in allenamento siamo come una grande famiglia. Lo dimostriamo anche in campo, perché lavoriamo tutti l’uno per l’altro. In più abbiamo giocatori con esperienza che ci danno una mano e aiutano chi ne ha meno".