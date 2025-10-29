Roma-Parma, Cherubini: "Soddisfatti di Cuesta. Continueremo a crescere e a fare buone prestazioni"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Parma, valida per la nona giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 18:30. Poco prima del calcio d’inizio Federico Cherubini, amministratore delegato della società emiliana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

CHERUBINI A SKY SPORT

Come sta risolvendo Cuesta i problemi del Parma?

"Non parlerei di problemi, ma di normali dinamiche di una nuova stagione. L’organico è cambiato molto, con alcune cessioni importanti, e la società ha scelto una politica chiara: investire su ragazzi giovani. È normale che ci voglia un po’ di tempo per trovare equilibrio, ma siamo abbastanza soddisfatti del percorso fatto finora. Abbiamo avuto anche qualche assenza pesante per infortunio e dispiace perché Cuesta meritava di iniziare la stagione con una rosa più completa".

Come sta andando il lavoro offensivo?

"Quando è arrivato Carlos in tanti gli hanno attribuito etichette legate alla nazionalità e al percorso fatto con Arteta. Io però lo conoscevo già e sapevo che aveva una grande attenzione anche alla cultura calcistica italiana, alla fase difensiva e all’organizzazione. Sviluppare un gioco offensivo più fluido è un processo in corso: alcune assenze in zone delicate del campo, di giocatori con qualità tecniche particolari, ci hanno condizionato, ma stiamo cercando di superare questo momento. Speriamo di recuperare tutti dopo la sosta di novembre: sono convinto che continueremo a crescere e a fare buone prestazioni".

Quando rientra Ondrejka?

"Speriamo dopo la sosta di novembre".