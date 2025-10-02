Roma-Lille, SVILAR: "Fatto più errori del solito. I rigori? Il prossimo lo segneremo"

La Roma perde 0-1 allo Stadio Olimpico contro il Lille e cade nella seconda giornata della fase campionato di Europa League dopo la vittoria all'esordio in casa del Nizza. Pesa il rigore fallito dai giallorossi, che è stato calciato ben tre volte (due da Artem Dovbyk e una da Matias Soulé) a causa del movimento del portiere oltre la linea di porta e parato in tutte e tre le occasioni. Al termine della partita Mile Svilar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti.

SVILAR A SKY SPORT

Una serata amara, una sconfitta evitabile...

“Ovviamente potevamo fare meglio, almeno pareggiarla... Ma andiamo avanti”.

È mancata brillantezza?

“Sì. Magari abbiamo fatto qualche errore in più del solito, è un peccato ma andiamo avanti. Tra due giorni saremo a Firenze".

Le tue parate hanno fatto la differenza...

“Io faccio il mio, peccato per il gol al quinto minuto. Qualcosa si poteva evitare, ma come ho già detto si va avanti”.

Perché non vedi i rigori?

“Alla fine li guardo sempre, penso che quello che va a tirare ha tanto coraggio e anche lui voleva segnare. Peccato, il prossimo lo segnerà”.