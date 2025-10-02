Roma-Lille, PELLEGRINI: "Parla il campo alla fine. Sto cercando di migliorarmi in quello che mi chiede il mister"

Nel pre-partita della sfida di Europa League contro il Lille, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il numero 7 giallorosso ha analizzato il suo momento di forma e il rapporto con il tecnico Gian Piero Gasperini.

Al di là delle chiacchiere, il campo dice che sei un giocatore affidabile.

"Ho lavorato tanto per questo, ed è quello che conta per me, per il mister e per i miei compagni. Sono contento di aver ritrovato questa continuità. Sto lavorando per stare sempre meglio, perché penso che si possa fare sempre meglio".

Che rapporto hai con l'allenatore? Ogni tanto ti manda qualche "frecciatina".

"Abbiamo un bel rapporto, ci siamo sempre detti le cose come stavano e io questo lo apprezzo tanto. Sto cercando di fare quello che mi chiede e di migliorarmi. È il campo che decide alla fine e sono convinto di dover migliorare ancora su quello che lui mi chiede".