Roma-Inter, Marotta: "Fiducioso per questa sera"

Allo Stadio Olimpico arriva l'Inter: alle 20.45 la Roma riprende il cammino in campionato ospitando i nerazzurri nella settima giornata. Prima del fischio d'inizio il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni dei cronisti:

MAROTTA A SKY SPORT

Da ora in avanti bisognerà alzare l’asticella visto che sale il valore degli avversari e la classifica è sempre più interessante?

“Siamo alla settima giornata ed è una fase interlocutoria del campionato, dobbiamo dare continuità in termini di prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso per la sfida contro un’ottima squadra”.

Il bilancio economico dell’Inter è molto positivo: che cosa avete messo nel bilancio di previsione in Europa per questa stagione?

"Abbiamo creato un modello che deve rispondere agli obiettivi sportivi, dobbiamo badare anche a essere sostenibili a livello economico-finanziario. Abbiamo partecipato alla Champions e al Mondiale per Club, tutto questo ci ha agevolati. Lo scenario europeo ti dà di più rispetto a quello italiano, dobbiamo essere bravi a fare bene in campionato e in Champions. Nel bilancio di previsione vogliamo chiudere in utile anche l’anno prossimo, è difficile dire quale sarà il nostro percorso il prossimo anno. Credo che si deciderà tutto nell’ultima giornata della fase campionato, poi vediamo perché vogliamo ottenere il massimo".