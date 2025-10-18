Roma-Inter, HERMOSO: "Dobbiamo mettere in campo il lavoro svolto"

Allo Stadio Olimpico arriva l'Inter: alle 20.45 la Roma riprende il cammino in campionato ospitando i nerazzurri nella settima giornata. Prima del fischio d'inizio il giallorosso Mario Hermoso ha parlato ai microfoni dei cronisti:
HERMOSO A DAZN
Quanto è importante Roma-Inter per voi?
"È importante anche per il livello dell'avversario, ma vale 3 punti. Dobbiamo dimostrare di poter mettere in campo tutto il nostro lavoro".
HERMOSO A SKY SPORT
Che partita ti aspetti?
"Conosciamo l'Inter, quello che ha fatto negli anni: è forte, ha una struttura solida e gioca in modo più aggressivo rispetto al passato. Sarà una partita intensa".