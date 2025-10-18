Roma-Inter, Calhanoglu: "La Roma è in forma, ma noi stiamo ritrovando ritmo"

Allo Stadio Olimpico arriva l'Inter: alle 20.45 la Roma riprende il cammino in campionato ospitando i nerazzurri nella settima giornata. Prima del fischio d'inizio il nerazzurro Calhanoglu ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CALHANOGLU A DAZN

Che partita è?

"Molto importante, la Roma sta bene, è in forma e con Gasperini è prima. Anche noi stiamo ritrovando il ritmo, nelle ultime 2-3 settimane abbiamo dimostrato la mentalità giusta per riprenderli".

La chiave tattica della tua partita?

"Essere lucido e sempre concentrato. In quel ruolo devo guardare a 360° avanti e indietro, devo controllare tutto. I miei compagni mi facilitano".