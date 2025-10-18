Roma-Inter, Bonny: "Grande spirito di squadra"

Allo Stadio Olimpico passa l'Inter: la Roma raccoglie la seconda sconfitta stagionale in campionato per mano dei nerazzurri, che vincono 1-0. Dopo la partita Bonny, autore del gol, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BONNY A SKY SPORT

Quanto conta questa continuità?

“Sempre bello segnare, oggi abbiamo lavorato di squadra con vero spirito. Siamo contenti per questi 3 punti”.

Come stai vivendo questo momento?

“Bene, spero un giorno di giocare con Pio Esposito. Oggi quando è entrato ha tenuto palla, così si va avanti”.

BONNY A DAZN

Ci hai preso gusto a segnare…

“Grazie ai miei compagni e a Barella per l’assist. È sempre bello segnare in una partita così difficile. Tre punti importanti”.

Hai ascoltato Chivu al 100%…

“In una partita così bisogna fare del lavoro sporco contro difensori del genere e la squadra l’ha fatto”.