Roma-Inter, Barella: "Campo difficile, complimenti alla Roma"

Allo Stadio Olimpico passa l'Inter: la Roma raccoglie la seconda sconfitta stagionale in campionato per mano dei nerazzurri, che vincono 1-0. Dopo la partita Nicolò Barella ha parlato ai microfoni dei cronisti:

BARELLA A SKY SPORT

Vincerle così quanto conta?

“In questo campo non è facile, c’è da fare i complimenti alla Roma, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo siamo calati, l'importante era sbloccarla. Ci prendiamo tutto quello che ci ha dato questa partita, anche le difficoltà”

Che consapevolezza vi da essere davanti a tutti?

“Questa squadra è sempre stata forte, anche nei momenti difficili. Ci sono state delusioni, la testa fa tanto, non solo gambe e piedi. Avevamo bisogno di ritrovarci, il mister è stato un esempio, anche lui in carriera ha vissuto grandi delusioni e grandissime vittorie, chi meglio di lui poteva darci una mano”.

BARELLA A DAZN

Vittoria che vale più di tre punti?

“Speriamo, se valgono di più ce li prendiamo (ride, ndr). Giocare qui contro la Roma sarà difficile per tutti. Ci prendiamo anche i momenti di sofferenza, ci fanno capire che nelle partite ci possono essere delle difficoltà. Tutti hanno dato il massimo, complimenti ai miei compagni”.

Avete recuperato solidità negli scontri diretti…

“Questa è la sofferenza, abbiamo avuto l’umiltà di correre l’uno per l’altro ed è questo che fa la differenza. Se ritroviamo questo ho grandissima fiducia in questa squadra”.