Roma-Inter, BAILEY: "Contento di essere tornato, voglio aiutare la squadra" (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico passa l'Inter: la Roma incassa la seconda sconfitta stagionale in campionato per mano dei nerazzurri, che vincono 1-0. Dopo la partita Leon Bailey, all'esordio con la maglia giallorossa, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni.

BAILEY AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Ovviamente non posso essere contento perché il risultato è negativo, ma sono contento di essere tornato. Spero di poter aiutare molto la squadra. Non è stato un inizio fortunato per me, ma ora sono tornato e spero di potermi inserire nella squadra e aiutarla a progredire nella giusta direzione. Questi giocatori sono in grado di farlo, il cammino è lungo e dobbiamo restare positivi. A breve ci sarà un'altra partita e dobbiamo concentrarci su quella, dimenticando il prima possibile questa. Dobbiamo soltanto guardare avanti".