Fiorentina-Roma, WESLEY: "Abbiamo lo spirito giusto. Stiamo lavorando duramente e vogliamo fare una bella partita"

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Wesley ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le parole del giallorosso.

WESLEY A DAZN

Come arriva la Roma al Franchi?

"Arriviamo con lo spirito giusto, abbiamo 12 punti e siamo primi in classifica. Abbiamo sensazioni molto buone, stiamo lavorando duramente. Sappiamo quello che ci giochiamo e siamo qui per fare una bella partita".