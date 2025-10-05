Fiorentina-Roma, Pioli: "Giallorossi miglior difesa del campionato. Dobbiamo avere qualità e attenzione, ogni pallone può essere decisivo"

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Stefano Pioli, allenatore del club toscano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le sue parole.

PIOLI A DAZN

Cosa ti aspetti oggi? La squadra è pronta?

"Mi aspetto una partita difficile e combattuta contro una squadra che sta facendo molto bene, è la miglior difesa del campionato. Dobbiamo stare dentro la partita, lottare pallone su pallone dato che la Roma ti punisce al primo errore. Anche loro possono commettere degli errori, ogni pallone può essere decisivo".

Hai responsabilizzato la squadra...

"Il risultato della stagione farà fare certe valutazioni, ma siamo la Fiorentina. Non vinciamo da tempo tempo e non andiamo in Europa o Champions League da tanto, dobbiamo fare meglio e alzare il livello. Non è un percorso facile e veloce, ma l'ambizione deve essere quella. Dobbiamo fare meglio in campionato a partire da oggi".

Quanta voglia c'è di portare a casa i 3 punti?

"Massima voglia e determinazione di vincere. La partita è difficile, serviranno qualità e attenzione. Abbiamo fatto pochi gol, ma abbiamo creato tanto e sbagliato tante situazioni".