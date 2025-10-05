Fiorentina-Roma, Kean: "Siamo stati sfortunati, loro un'ottima squadra con un grande allenatore"

Al termine della sfida tra Fiorentina e Roma, ha parlato Moise Kean, autore del gol del momentaneo vantaggio viola. Le sue parole:

KEAN A DAZN

3 punti in 6 partite sono troppo pochi…

“Abbiamo avuto sfortuna, abbiamo preso un palo e una traversa oltre all’occasione di Gosens. La Roma ha un’ottima squadra, gioca bene e ha un grande allenatore. Poteva andarci meglio, ma continueremo a lavorare”.

Ti trovi bene con un altro centravanti come Piccoli?

“Piccoli è un ottimo giocatore e mi trovo bene a giocare a due punte. Nel secondo tempo c’erano pochi spazi, potevamo sfruttarli meglio e su questo miglioreremo”.

Siete insicuri dal punto di vista mentale quando la partita si complica? Dopo l’ottimo inizio avete accusato il gol di Soulé…

“Soulé ha fatto un grande gol, ma potevamo difendere meglio. Impareremo da queste sconfitte, siamo un’ottima squadra e possiamo fare grandi cose”.

Come pensante di uscire da questo momento?

“Ne usciremo positivamente. Tutti crediamo molto in questa squadra. Faremo un’ottima stagione, ora ci sta andando così ma l’importante è non abbassare la testa e lavorare sodo. Seguiremo il mister e continueremo a lavorare”.