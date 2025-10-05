Fiorentina-Roma, Gudmundsson: "Mi sento bene. Dobbiamo tornare a ottenere risultati positivi in campionato"

Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze va in scena la partita tra Fiorentina e Roma, valida per la sesta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Albert Gudmundsson ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma. Ecco le parole del calciatore della Viola.

GUDMUNDSSON A DAZN

Come arrivate a questa gara?

"La vittoria in Conference ci ha dato tanta fiducia, ma dobbiamo tornare a ottenere risultati in campionato. Lo meritano sia la squadra sia i tifosi".

Come stai fisicamente?

"Bene, mi sento meglio dopo l'infortunio in nazionale".