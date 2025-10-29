Dovbyk e la battuta sui rigori falliti contro il Lille: "Ufficialmente non li ho sbagliati..."

La Roma si ripete e dopo la vittoria contro il Sassuolo si impone per 2-1 contro il Parma grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk. Successo fondamentale per i giallorossi, che agganciano il Napoli in vetta alla classifica a quota 21 punti. Al termine della partita Artem Dovbyk, autore del gol del raddoppio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del doppio rigore fallito contro il Lille: “Ufficialmente non ho sbagliato due rigori (ride, ndr). Sto scherzando… - la battuta dell'attaccante -. Ora mi sento meglio, sono soddisfatto della mia condizione e il mister lo sottolinea spesso. Col Sassuolo abbiamo giocato una buona partita, lo stesso io. Peccato che i miei assist non si siano trasformati in gol”.