Roma-Verona, SOULÉ: "Aspettavo da tanto di segnare in casa"

Dopo il Nizza, la Roma torna in campo in campionato e batte il Verona: allo Stadio Olimpico i giallorossi vincono 2-0 grazie alle reti di Dovbyk e Soulé. Dopo la partita l'argentino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

Il primo gol in casa all’Olimpico…

“Sono molto contento. Queste partite sono le più difficili, ma bisognava fare punti per forza. Sono molto contento di aver segnato qui, lo aspettavo da tanto”.

Quanto è importante il rendimento difensivo?

“Tanto importante. Noi attaccanti siamo i primi a difendere con il pressing. Dobbiamo continuare così e difendere tutti insieme. Poi i gol arriveranno”.

L’esultanza?

“Mi sono ricordato della promessa che avevo fatto al cantante. Avevo un po’ di crampi dopo aver saltato i cartelloni”.