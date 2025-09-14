Roma-Torino, Vagnati: "Giallorossi forti, ma siamo in grado di fare bene. Dobbiamo stare dentro la partita"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Torino, valida per la terza giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 12:30. Poco prima del calcio d’inizio Davide Vagnati, direttore sportivo dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

VAGNATI A DAZN

Cosa ha portato Baroni? Come può migliorare il Torino?

"Dobbiamo migliorare perché nelle prime 3 partite non abbiamo espresso il nostro potenziale. I ragazzi devono capire che questa squadra si può togliere delle soddisfazioni e da questa autostima possiamo toglierci belle soddisfazioni".

Baroni ha cambiato moduli, ma ha lasciato i tre attaccanti...

"Bisogna saper fare tutto nel calcio moderno. La Roma è una squadra forte e con caratteristiche ben evidenziate, dobbiamo capire quale è la cosa migliore. Speriamo di trovare la chiave giusta e stare dentro la partita, nonostante l'Olimpico sia un ambiente difficile. La Roma è forte, ma anche noi siamo in grado di fare bene".

Quanto si aspetta da Zapata?

"Zapata si aspetta tanto da sé stesso ed è la cosa più bella, deve recuperare la condizione fisica dopo il brutto infortunio. Ci aspettiamo che ci dia una mano, abbiamo grande voglia di metterlo dentro ma bisogna aspettare i momenti giusti ed essere attenti. Conosciamo il valore di Zapata dentro e fuori dal campo".