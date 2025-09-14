Roma-Torino, Simeone: "Contento per il gol e la grande partita. Abbiamo saputo soffrire fino alla fine"

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Al termine della partita il centravanti argentino, autore del gol che ha deciso il match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore granata.

SIMEONE A DAZN 

Sei tornato al gol dopo tanto tempo.
"Sono contento, non solo per il gol: siamo riusciti a vincere e abbiamo giocato una grande partita. Abbiamo sofferto, ma abbiamo tenuto duro e fatto gruppo. Sono felice anche a livello personale, ma soprattutto perché abbiamo vinto: abbiamo saputo soffrire fino alla fine e sono molto soddisfatto".

Ci racconti queste prime settimane a Torino?
"È poco che sono qui: mi sto adattando e sono contento. Ho trovato una bella città e un posto molto tranquillo. Mia moglie, per fortuna, sta bene, e per me questa è la cosa che più conta. Sono felice di stare in una grande squadra: ho trovato un gruppo numeroso, giocatori forti e stiamo costruendo qualcosa di bello, quindi sono soddisfatto di tutto questo".

Una dedica per il gol?
"A mio figlio e mia moglie Giulia, che è incinta e sicuramente sta guardando insieme a sua mamma. Lo dedico a loro".