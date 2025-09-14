Roma-Torino, Ngonge: "Il 5-0 contro l'Inter è stata una grande botta, ma ora è cambiato lo spirito della squadra"

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Al termine della partita Cyril Ngonge ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore granata.

NGONGE A DAZN

Cosa può dare Simeone a questo Torino?

"Ci può dare sicuramente quell'atteggiamento e quella grinta che mette in campo ad ogni partita e in ogni allenamento: la sua carica. Ogni partita può darcela anche in termini di qualità. L'abbiamo visto oggi sul gol: è un grande giocatore in più per questa squadra".

Cosa è cambiato dopo il 5-0 dall'Inter?

"Credo che quel 5-0 contro l’Inter abbia influito soprattutto sui risultati e sull’atteggiamento: è stata una gran botta in testa, ma l’abbiamo messa alle spalle e siamo ripartiti da quella partita contro la Fiorentina. Il vero cambiamento è stato nello spirito di squadra".

Quanti gol può fare Simeone quest'anno?

"Io spero che vada in doppia cifra, gli auguro questo".