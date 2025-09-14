Roma-Torino, Lazaro: "Dobbiamo dare l'anima in campo. In questa squadra c'è tanta qualità"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Torino, valida per la terza giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 12:30. Poco prima del calcio d’inizio Valentino Lazaro, esterno dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

LAZARO A DAZN

Su quali aspetti avete lavorato per migliorare?

"Abbiamo lavorato tanto sugli aspetti tattici, serve una grande prestazione. Abbiamo parlato tanto, speriamo di fare una grande partita oggi".

Dove può far male il Torino alla Roma?

"Dobbiamo fare una grande prestazione e dare l'anima in campo con grinta e voglia. Speriamo di fare male alla Roma".

Che stagione speri che sia per te e il Torino?

"La stagione è appena iniziata, ma io vedo tanta qualità in questa squadra. Speriamo di fare gol e punti, l'obiettivo è fare una grande stagione".