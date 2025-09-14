Roma-Torino, Baroni: "Cambiato modulo per limitare i due trequartisti giallorossi. Grande stima e rispetto verso Gasperini"

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Al termine della partita Marco Baroni, allenatore della formazione granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

BARONI A DAZN

È la cura del dettaglio la chiave?

“C’è tanto lavoro. Abbiamo cambiato tanto, gli ultimi innesti sono arrivati a fine mercato. Alcuni giocatori venivano da annate dove non erano molto utilizzati. Dobbiamo fare un percorso con la squadra. Abbiamo cercato di portare pressione e abbiamo tenuto bene il campo. Pensavamo di poter andare in difficoltà con il 4-3-3. Dopo il gol c’era spazio per portare ancora pressione, ma c’era molto caldo oggi”.

Avete avuto un equilibrio perfetto.

“Vieni a giocare in uno stadio importante, dovevamo fare una partita di grande spessore. La prima giornata è stata difficile, ma non c’erano i tempi ancora. Abbiamo potuto lavorare e abbiamo preparato questa partita. La squadra può trovare più convinzione e più coraggio. Alcuni giocatori troveranno migliore condizione, come Asllani. C’è da lavorare, ma non ci spaventa. Siamo appena partiti con un gruppo nuovo e siamo contenti per questa partita. Avevamo un inizio con squadre difficilissime”.