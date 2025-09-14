Roma-Torino, Baroni: "Cambiato modulo per limitare i due trequartisti giallorossi. Grande stima e rispetto verso Gasperini"

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Al termine della partita Marco Baroni, allenatore della formazione granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.
BARONI A DAZN
È la cura del dettaglio la chiave?
“C’è tanto lavoro. Abbiamo cambiato tanto, gli ultimi innesti sono arrivati a fine mercato. Alcuni giocatori venivano da annate dove non erano molto utilizzati. Dobbiamo fare un percorso con la squadra. Abbiamo cercato di portare pressione e abbiamo tenuto bene il campo. Pensavamo di poter andare in difficoltà con il 4-3-3. Dopo il gol c’era spazio per portare ancora pressione, ma c’era molto caldo oggi”.
Avete avuto un equilibrio perfetto.
“Vieni a giocare in uno stadio importante, dovevamo fare una partita di grande spessore. La prima giornata è stata difficile, ma non c’erano i tempi ancora. Abbiamo potuto lavorare e abbiamo preparato questa partita. La squadra può trovare più convinzione e più coraggio. Alcuni giocatori troveranno migliore condizione, come Asllani. C’è da lavorare, ma non ci spaventa. Siamo appena partiti con un gruppo nuovo e siamo contenti per questa partita. Avevamo un inizio con squadre difficilissime”.
Con Simeone c’è anche Adams. E poi Zapata...
“Non è un problema. Devono andare verso le necessità della squadra, trovare una compattezza. Stiamo aspettando Duvan, è un professionista meraviglioso. La stessa cosa per Adams. Per me metterli in campo non è un problema”.
BARONI IN CONFERENZA STAMPA
Una vittoria di astuzia e carattere...
«Ho molto rispetto di Gasperini, sapevo che potevano giocare con due trequartisti in attacco. Siamo stati bravi a vincere la partita. Anzi, in questo momento la stima verso di lui è ancora maggiore. In settimana pensavo che loro potessero schierarsi con due o tre trequartisti che ci avrebbero potuto dare fastidio. Secondo me il 4-3-3 può andare in difficoltà contro questo tipo di assetto, perché si abbassano molto a prendere palla. Ho quindi pensato di togliere un centrocampista e inserire un difensore in più, per uscire meglio su questi giocatori e gestire l’ampiezza. Con la Fiorentina, ad esempio, avevamo scelto il 3-4-1-2 e avevamo tenuto bene il campo, perché c’erano i riferimenti. I due o tre trequartisti ti portano fuori posizione e i difensori centrali possono andare in difficoltà. Per questo abbiamo optato per questa soluzione. Al di là di questo, abbiamo preparato la partita cercando di dare pressione, tenerli lontani e andare nell’area avversaria. Nel primo tempo l’abbiamo fatto molto bene. Ai ragazzi ho fatto i complimenti. Nell’ultima parte, anche per il caldo e le poche energie, ci siamo abbassati troppo: è un errore che non dobbiamo fare, perché così rischi di concedere occasioni solo per esserti abbassato».
Simeone ha risolto la partita...
«Nel progetto iniziale pensavamo che non saremmo riusciti a prenderlo. Quando il presidente mi ha parlato di questa opportunità, ho detto subito di prenderlo, perché è un giocatore che mi piace: ha energia e attacca continuamente la profondità. Ora spero di riportare tutti e tre gli attaccanti alla miglior condizione. Intanto di riavere Duván almeno a un livello medio, perché gli manca ancora qualcosa. Con loro tre in forma possiamo avere un’altra soluzione, non giocare sempre allo stesso modo. In questo momento Giovanni ci dà quello che ci serve: la squadra ha tanta energia, lui ci aiuta molto nella prima pressione. Ha fatto una buona partita, sono contento che abbia trovato anche un gran gol. Ma non mi stupisce».
Avete dimostrato molto più rispetto alle prime due gare...
«Mi sono arrabbiato dopo la gara di Milano. A San Siro nel primo tempo abbiamo fatto due falli, tra primo e secondo tempo sei, mentre l’Inter ne ha fatti venti. Il Torino si è presentato lì e ha giocato una partita troppo pulita: abbiamo fatto 350 passaggi, ma con pochi contrasti, e quattro errori ce li siamo creati da soli. Se non vinci, impari: quella è stata una lezione dura, che ci ha riportato con i piedi per terra, me compreso. Siamo ripartiti lavorando molto sulle pressioni: una squadra che andava fuori senza portare pressione, nel calcio moderno non può funzionare. Dobbiamo essere capaci di aggredire nella metà campo avversaria, con le giuste distanze. Ora la squadra sta iniziando a farlo. Io non sono un cercatore di alibi: questa squadra con me oggi ha fatto 25 allenamenti. In conferenza pre-gara un giornalista mi ha detto che ero al centesimo giorno: ma se si conta dal primo contatto col Torino, non è la stessa cosa. Bisogna ricordarsi che il percorso di un allenatore non è immediato. Abbiamo giocatori che l’anno scorso hanno giocato poco o nulla: Simeone, ad esempio, l’ultima partita intera l’aveva fatta con il Napoli. C’è del lavoro da fare, a me il lavoro non spaventa. Non chiedo tempo, perché non ne abbiamo: quindi è inutile chiederlo».
Il portiere è il suo primo giocatore di movimento?
«Oggi abbiamo cercato questa soluzione perché loro venivano avanti a portare pressione. Le squadre di Gasperini ti prendono uomo su uomo, quindi abbiamo provato a svuotarli dentro e ad allungarli un po’. È una soluzione che, piano piano, spero di riuscire a mediare con il lavoro».
Asllani la sta stupendo?
«Sì, ma lui è un buon giocatore. Devo stimolarlo a fare il passo giusto, ma è un calciatore che ha voluto fortemente il Torino, nonostante tante altre richieste».
Quanto vale questa vittoria?
«Le vittorie sono sempre importanti, aiutano sempre. Quando sei in un percorso da costruire con una squadra nuova, ti danno più convinzione nel lavoro. A me piace giocare come ci si allena: loro arrivano con la voglia di allenarsi, ed è fondamentale per ritrovarlo poi sul campo».