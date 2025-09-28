Roma-Hellas Verona, GASPERINI: "Dovbyk in crescita, si alternerà con Ferguson. Pellegrini? Valuteremo ogni volta la sua condizione"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Hellas Verona, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

GASPERINI A DAZN

Che insidie si aspetta?

"Quelle del campionato italiano, ogni partita è difficile ed equilibrata. Il Verona sta facendo benissimo".

Dovbyk titolare?

"E' un giocatore in crescita sotto l'aspetto atletico e fisico. Si alternerà con Ferguson, ma nell'arco della gara sono sempre dentro".

A che punto è il recupero di Pellegrini?

"Passa attraverso le partite di oggi, sia dal 1' sia da subentrante, e anche attraverso la panchina. Valuteremo di volta in volta la condizione, le sue capacità sono sicuramente importanti come la sua possibilità di crescere sempre di più".