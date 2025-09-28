Roma-Verona, CELIK: "Classifica? Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo"

Dopo il Nizza, la Roma torna in campo in campionato e batte il Verona: allo Stadio Olimpico i giallorossi vincono 2-0 grazie alle reti di Dovbyk e Soulé. Dopo la partita Zeki Celik ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CELIK A DAZN

I tuoi compagni di squadra ti hanno travolto di abbracci e schiaffi per questo premio MVP…

“Non so perché (ride, ndr). È la mia prima volta, sono molto contento”.

Vedrai Milan-Napoli? La Roma è prima in classifica…

“Pensiamo a vincere tutte le partite, poi vedremo cosa accadrà”.

Durante l'intervallo di Roma-Hellas Verona, ai microfoni di Dazn Zeki Celik, autore dell'assist per il gol che ha sbloccato il match, ha rilasciato una breve dichiarazione.

Un assist per Dovbyk come lo scorso anno. Quanto era importante sbloccare questa partita all'inizio?

"Era molto importante, loro giocano tante palle lunghe. Dobbiamo stare attenti e vincere questa partita."