Roma-Hellas Verona, Akpa Akpro: "Per me è un piccolo derby. Abbiamo bisogno di punti"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Hellas Verona, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Akpa Akpro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del centrocampista scaligero.

AKPA AKPRO A DAZN

Che partita ti aspetti? E' una sfida speciale per te, dato che hai giocato nella Lazio...

"Mi aspetto una partita difficile contro una buona squadra. Per me è un piccolo derby, è una partita importante per noi perché abbiamo bisogno di punti. Dobbiamo giocare bene per portare punti a casa".

Come ti stai ambientando?

"Sto bene, sto provando ad aiutare la squadra. Il gruppo è fantastico, ci sono tanti giovani che hanno fame. Stiamo lavorando tanto".