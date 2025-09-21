Lazio-Roma, Zaccagni: "Abbiamo perso per un errore stupido, siamo stati superficiali. Ci è mancato solo il gol"

La Roma vince il derby di misura: termina 1-0 la stracittadina valida per la quarta giornata di campionato grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Dopo la gara il biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni dei cronisti:

ZACCAGNI A DAZN

"Abbiamo preso gol per un errore stupido, avevamo anche la partita in mano e dopo ci siamo abbassati troppo. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare ma non ci siamo riusciti e ci dispiace. Il mister ha ragione, logico che tre punti dopo quattro partite iniziano a pesare ma è il momento di ricompattarci e andare avanti".

La reazione anche in inferiorità numerica è il punto di ripartenza?

"Ripartire dall'atteggiamento avuto soprattutto in dieci è l'unico appiglio per andare avanti e dobbiamo ripartire da questo già nella prossima partita col Genoa".

ZACCAGNI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa non ha funzionato?

"L'unico errore eclatante è stato in occasione del gol subito. Ci ha tagliato un po’ le gambe, avevamo la partita in mano e siamo arretrati parecchio. Nel secondo tempo abbiamo ripreso in mano la gara, abbiamo avuto anche tante opportunità ma purtroppo il gol non è arrivato. Siamo molto dispiaciuti".

Come state vivendo questo momento?

"Un confronto c’è già stato e ce ne sarà un altro in settimana. Alcune volte è meglio non parlare a caldo. Tre punti in quattro partite non era senz’altro quello che ci aspettavamo, è il momento di ricompattarci e tornare più forti".

Cosa vi ha detto Sarri a fine primo tempo?

"Il mister ci ha corretto su cose tecniche e tattiche. Nel secondo tempo abbiamo tenuto bene la partite, c’è mancato solo il gol. Però ripeto: abbiamo mancato di superficialità in qualche occasione, questo non possiamo permettercelo, soprattutto in un derby".

Cosa migliorare lì davanti?

"In settimana cerchiamo di migliorare sia la fase difensiva sia offensiva. Oggi secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma non abbiamo sfruttato le occasioni importanti".

Rivedere le prospettive di questa squadra?

"Questa è una squadra che ha qualità. Però viene fuori quando giochiamo come collettivo. Se facciamo errori come quelli di oggi è difficile riprendere le partite in mano. Bisogna ricompattarsi e riprendere un po’ di umiltà".

Cosa è successo nel finale al triplice fischio?

"Quello che è successo a fine partita è tra virgolette normale. C’è stato tanto nervosismo, Guendouzi è stato espulso per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti dell’arbitro e questi sono comportamenti che dobbiamo toglierci. Per quanto riguarda la partita col Genova, vediamo in settimana".

Arbitro?

"Non voglio attaccarmi a queste cose. Non è quello di cui dobbiamo parlare oggi".