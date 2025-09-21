Lazio-Roma, RENSCH: "Contento del primo derby da titolare, Gasperini è molto bravo"

Dopo lo stop con il Torino, la Roma torna a vincere e lo fa nel derby: la stracittadina termina 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Dopo la gara l'esterno gialloroddo, Devyne Rensch, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RENSCH A DAZN

Come ti senti dopo questo derby?

“Molto bene. Questo è il mio primo derby da titolare e sono molto contento. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante”.

Gasperini è il miglior allenatore per voi esterni…

“È un allenatore molto bravo. Oggi mi ha dato l’opportunità di giocare il derby da titolare. Mi sento bene e sono contento di giocare e di lottare per la squadra. In questa partita è stato importante lottare tutti insieme e rimanere compatti. Sono contento di aver fatto una buona partita”.