Lazio-Roma, PELLEGRINI: "Mi sono commosso dopo il gol, ci tenevo. Amo la Roma, non so cosa succederà in futuro"

Dopo lo stop con il Torino, la Roma torna a vincere e lo fa nel derby: la stracittadina termina 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Dopo la gara l'autore del gol ha parlato ai microfoni dei cronisti:

PELLEGRINI A DAZN

Cosa c’era nel bacio verso la curva e nell’abbraccio finale?

“C’è tanto. Mi sono un po’ commosso dopo il gol, Mancini lo sa… Ma è da quando mi sono fatto male che ci tenevo a tornare in campo dall’inizio e a vincere questo derby. Tutte le persone vicine a me, come Mancio, mi sono state accanto in questo periodo difficile e di fatica ma di volontà”.

Per i tifosi sei ancora il capitano…

“So che mi vogliono bene e anche io a loro. Questa squadra può migliorare ancora tanto, ci sono tanti uomini con personalità e che tengono tantissimo alla Roma. Sono orgoglioso di essere uno dei capitani e di trasmettere questa passione che manda avanti la Roma a chi arriva. Mancini non è un mio compagno di squadra ma un grande fratello”.

Hai mai pensato di lasciare la Roma?

“C’è una costante: io amo la Roma. Fino a quando resterò qui non ci sarà un momento in cui io darò qualcosa di meno. Non so cosa accadrà in futuro, la vita è imprevedibile. Ero a un passo dall’addio ed ero infortunato, oggi ho segnato il gol vittoria nel derby. Il calcio è imprevedibile e io me lo vivo fino alla fine con questa maglia addosso”.

4 gol nel derby tutti sotto la Nord. Ora manca sotto la Sud…

“Mi manca fare un gol di là, anche perché vorrei continuare la mia esultanza correndo sotto la Sud. Ma va bene anche sotto la Nord, anche sotto la Tevere se ci mettono la porta”.