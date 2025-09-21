Lazio-Roma, CRISTANTE: "Vittoria meritata, contento per Pellegrini. Dobbiamo seguire Gasperini"

Dopo lo stop con il Torino, la Roma torna a vincere e lo fa nel derby: la stracittadina termina 1-0 grazie alla rete di Lorenzo Pellegrini. Dopo la gara Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CRISTANTE A DAZN

Il palo colpito da Cataldi?

“Sarebbe stato un peccato, per fortuna è andata bene. Abbiamo vinto meritatamente”.

Quanto sei contento per la squadra e per Pellegrini?

“Contentissimo per Lorenzo, se lo meritava. Ha fatto una grande partita, siamo felicissimi. Se tutti stiamo bene siamo contenti”.

Come hai ritrovato Gasperini? Cosa ti chiede di diverso rispetto ai tempi dell’Atalanta?

“È sempre carico. Ha portato il suo calcio e dobbiamo solo seguirlo, ha dimostrato che porta i risultati. Siamo sulla buona strada, abbiamo fatto un buon inizio di campionato e la spinta del derby ci aiuterà. Era una partita fondamentale. Dobbiamo continuare a credere nei principii di gioco di Gasperini, solo così faremo risultati”.

Cosa hai detto a Pellegrini?

“Ero contento e l’ho abbracciato perché se lo meritava. Siamo un bel gruppo di ragazzi che stanno qui da tempo. C’è un pacchetto di capitani e sappiamo come funziona qui. Dobbiamo dimostrarlo in campo e trasmetterlo ai nuovi”.

Come si festeggia?

“Oggi giorno di festa per noi e per i tifosi, ma domani finisce e dobbiamo pensare a mercoledì. Qui ci sono alti e bassi, sappiamo che dobbiamo rimanere con i piedi per terra e caricarci grazie al derby. Dobbiamo iniziare a preparare la prossima con concentrazione, non si può festeggiare troppo”.