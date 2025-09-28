Roma-Hellas Verona, DOVBYK: "Mi sento bene e ho fame di gol. Gasperini? Per noi è come un professore"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Hellas Verona, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 15. Poco prima del calcio d’inizio Artem Dovbyk ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le parole del centravanti giallorosso.

DOVBYK A DAZN

Come stai?

"Mi sento bene. Veniamo da due vittorie consecutive, di cui una al derby, quindi l'atmosfera è positiva anche all'interno dello spogliatoio. Sto migliorando dal punto di vista atletico e fisico, sono contento che il mister lo abbia detto. Ora devo dimostrarlo in campo".

Su cosa ti chiede di lavorare maggiormente Gasperini dal punto di vista tecnico?

"Sembra di essere all'università. Gasperini è il nostro professore, tutti noi lo ascoltiamo. Ora dobbiamo migliorare i movimenti in fase offensiva, dato che in difesa stiamo facendo bene".

Quanta voglia hai di tornare a essere decisivo?

"Noi attaccanti siamo affamati. Spero di riuscire a segnare e di vincere la partita già da oggi".