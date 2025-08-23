Roma-Bologna, WESLEY: "Molto felice, dedico il gol ai tifosi"

Inizia con una vittoria l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 il Bologna all'esordio in campionato. Dopo il match Wesley, autore del gol vittoria, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

WESLEY A DAZN

Come hai vissuto il gol e l'esultanza?

"Sì, sono felice di questo gol. Sono arrivato qui e avevo visto tanti video dei tifosi mentre esultavano, dedico ai tifosi il gol. Grazie ai compagni che mi hanno accolto benissimo".

WESLEY A SKY SPORT

Un gol decisivo, raccontaci le emozioni.

“Sono molto felice di aver aiutato i miei compagni e di aver segnato”.