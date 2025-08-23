Roma-Bologna, SVILAR: "Molto bene con Gasperini, non è stato difficile adattarsi"

Al via il cammino della Roma nella stagione 2025/26. Allo Stadio Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ricevono il Bologna nella prima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Mile Svilar ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SVILAR A DAZN

Che impatto hai avuto con Gasperini?

"Molto molto bene, ci ha chiesto tante nuove cose e oggi dobbiamo provare a metterle in pratica".

Una di queste qual è?

"Non le anticipo, il suo gioco e lo conoscevamo un po' ma è diverso quando inizi la stagione. Abbiamo lavorato duro e oggi dobbiamo partire forte".

È stato difficile adattarsi al suo gioco?

"No".

SVILAR A SKY SPORT

I tifosi sono molto felici del tuo rinnovo e lo hanno sempre dimostrato in ogni amichevole estiva.

"Anche io sono molto felice di essere qui oggi, di giocare questa prima di campionato e speriamo di vincere".

Cosa vi ha portato di nuovo Gasperini?

"Tante cose, quindi oggi dobbiamo provare a metterle in pratica".

Che impressione hai di questo nuovo corso?

"Sensazioni buonissime, dobbiamo credere gli uni negli altri e andare forte già alla prima".