Roma-Bologna, EL AYNAOUI: "Atmosfera incredibile. Nazionale? Ho parlato con il ct del Marocco"

Inizia con una vittoria l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 il Bologna all'esordio in campionato. Dopo il match Neil El Aynaoui, subentrato nella ripresa, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

EL AYNAOUI IN CONFERENZA STAMPA

Ci racconti l’emozione del debutto all’Olimpico e dove secondo te Gasperini può trarre il meglio da te?

“Atmosfera incredibile, i compagni mi avevano un po’ raccontato ma è andato oltre le aspettative. Ho giocato anche in posizione avanzata, sono a disposizione di Gasperini e della squadra”.

Hai cercato molto il gioco in verticale, è una tua iniziativa? E che differenze hai trovato tra Ligue 1 e Serie A?

“Quando sono entrato in campo il mister mi ha dato consegne, in fase difensiva e offensiva, mi ha detto di giocare in avanti. Mi avevano avvisato che in Serie A non ci sarebbero state partite facili”.

La Roma ha giocato bene nella prima mezz’ora, dove pensi che la Roma possa migliorare e se hai preso una decisione sulla Nazionale?

“Ci sono sempre cose da migliorare, oggi abbiamo fatto la partita che volevamo, ora dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Nazionale? Se arriverà una chiamata sarò felice di rispondere, ho parlato con il selezionatore del Marocco”.