Roma-Bologna, Di Vaio: "Rowe? Si è lasciato la lite con Rabiot alle spalle"

Al via il cammino della Roma nella stagione 2025/26. Allo Stadio Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ricevono il Bologna nella prima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, il ds rossoblù Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DI VAIO A DAZN

Rowe? E la lite con Rabiot al Marsiglia?

"Non eravamo presenti ma abbiamo preso informazioni, sono episodi che capitano. Per il Marsiglia è stato un episodio importante e ci ha aiutato ad accelerare la trattativa, il ragazzo si è lasciato la questione alle spalle. Da lunedì sarà a disposizione, poi deve tornare in Francia ma speriamo di averlo per la prossima".