Roma-Bologna, De Silvestri: "Oggi difficile ma siamo fiduciosi"

Al via il cammino della Roma nella stagione 2025/26. Allo Stadio Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ricevono il Bologna nella prima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Lorenzo De Silvestri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

DE SILVESTRI A DAZN

Che Bologna ci aspettiamo?

"Il solito Bologna fiducioso e positivo, un mix tra gioventù ed esperienza. Veniamo da due stagioni incredibili e vogliamo continuare a stupire".

È davvero così facile dimenticare la Coppa Italia?

"Quando si rinizia si riparte, consapevoli di quello che abbiamo fatto e questo ci dà consapevolezza e fiducia. Oggi è difficile, ma anche noi siamo fiduciosi".

DE SILVESTRI A SKY SPORT

Il segreto della tua longevità?

"Grande passione, motivazione e il piacere per l'ambiente.

Come partite dopo un anno di lavoro con Italiano?

"Siamo fortunati ad aver già lavorato con Italiano, la nuova stagione è sempre un tabù soprattutto durante il mercato. Dobbiamo essere concentrato e fiduciosi".

Cosa hai detto a Immobile?

"Si è inserito benissimo, è un ragazzo solare e sono contento che si sia inserito bene. Ci darà una mano incredibile".