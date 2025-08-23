Roma-Bologna, CRISTANTE: "Volevamo dare un segnale forte. La fascia? Abbiamo esperienza e dobbiamo aiutare"

Inizia con una vittoria l'avventura di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma: allo Stadio Olimpico i giallorossi battono 1-0 il Bologna all'esordio in campionato. Dopo il match Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CRISTANTE A DAZN

"Siamo partiti bene, con l'atteggiamento giusto. Volevamo dare un segnale forte e far vedere tutto il lavoro fatto in questo mese e ci siamo riusciti".

Si è vista l'impronta di Gasperini, quanto siete vicini a quello che vuole il mister?

"Siamo partiti bene, è la cosa più importante. Abbiamo lavorato forte, chi è arrivato ha capito subito le dinamiche e quello che voleva il mister. Adesso sarà tutto un crescendo, dobbiamo continuare a lavorare con questa testa. Abbiamo tanto da migliorare, è un buon punto di partenza".

Siete già un gruppo unito?

"Sì, volevamo partire uniti, forti e carichi. Ci siamo riusciti".

CRISTANTE A SKY SPORT

Che tipo di serata è stata?

"Bella, atmosfera carica, volevamo partire bene. Fare una partita all’attacco e caricare questo stadio. Lo abbiamo fatto".

Avete dato l’impressione di mettere in pratica le idee di Gasperini…

"Si, abbiamo lavorato benissimo, chi è arrivato si è integrato benissimo. Volevamo dare un segnale allo stadio e a tutti quanti".

La fascia?

"Un orgoglio, siamo un gruppo di 4-5 giocatori che abbiamo tante presenze. O la indossa uno o la indossa un altro, abbiamo tanta esperienza e dobbiamo aiutare".