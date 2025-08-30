Pisa-Roma, SOULÉ: "Punti importantissimi, c'è connessione con Dybala e posso giocare con lui"

La Roma batte anche il Pisa dopo il successo col Bologna: all'Arena Garibaldi termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Dopo la sfida proprio l'autore del gol ha parlato ai microfoni dei cronisti:

SOULÉ A DAZN

Ti stai prendendo questa Roma come leadership tecnica.

"Grazie alla fiducia che mi stanno dando, ogni giorno mi sento meglio. Lavorando in settimana e con la fiducia che mi danno tutti posso fare il 100%. Questi punti sono importantissimi, è stata una partita durissima. Abbiamo preso i punti e dobbiamo continuare su questa strada".

C'era chi diceva che non potevi giocare insieme a Dybala, oggi l'avete fatto.

"Posso con lui e con tutti. Il gioco che proponiamo è offensivo. Io sono con lui anche fuori dal campo e c'è una connessione. Quando c'è lui ci dà altre cose che ci aiutano tanto".

SOULÉ A SKY SPORT

Vittoria da squadra matura...

"Come avete visto è stata dura in uno stadio caldo che ha spinto tanto. Abbiamo portato i punti a casa contro una neopromossa che gioca molto bene, vuol dire che il campionato sarà duro. Dobbiamo continuare così".