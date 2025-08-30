Pisa-Roma, HERMOSO: "Importante vincere, buon rapporto con Gasperini"

La Roma batte anche il Pisa dopo il successo col Bologna: all'Arena Garibaldi termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Dopo la sfida il difensore giallorosso Mario Hermoso ha parlato ai microfoni dei cronisti:

HERMOSO A DAZN

"È importante vincere, è l'unico obiettivo. Penso che basti anche un gol se la squadra è unita difensivamente. È tutta la squadra che partecipa, anche chi entra dalla panchina con questa intensità. Abbiamo giocato compatti in un campo difficile e contro una squadra complessa, ma siamo riusciti a vincere e siamo contenti".

Qual è il tuo rapporto con Gasperini?

"Buono, è questione di stare preparati quando ti danno l'opportunità di partecipare alla squadra. Il mister chiede di impegnarsi e ottenere il miglior risultato possibile. Dopo una situazione non facile ho avuto l'occasione di partecipare queste prime due partite. Ho fatto un cambio importante dopo 7-8 anni in un'altra squadra importante. Quando ti danno l'opportunità e la fiducia di stare in questa squadra è molto meglio".

HERMOSO A SKY SPORT

Seconda gara senza prendere gol..

"Parte tutto dai giocatori offensivi, grazie alla pressione della prima linea possiamo lavorare in maniera più serena".