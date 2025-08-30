Pisa-Roma, Gilardino: "Soulé e Dybala hanno dato un apporto importante"

La Roma batte anche il Pisa dopo il successo col Bologna: all'Arena Garibaldi termina 1-0 per i giallorossi grazie alla rete di Matias Soulé. Dopo la sfida Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni dei cronisti:

GILARDINO A SKY SPORT

Gasperini ha elogiato la vostra organizzazione. Cosa vi manca?

"La foto della partita è chiara, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati corti e abbiamo lavorato bene in fase difensiva. Abbiamo creato due palle gol nitide, contro una squadra che difende a uomo e ha fisicità. Nel secondo tempo siamo calati e la qualità della Roma è venuta fuori, con Soulé e Dybala che hanno dato un apporto importante. Abbiamo fatto un ottimo finale creando i presupposti per riaprirla. Quando si perde si rosica, pensavamo di ottenere un risultato positivo. I ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo ripartire dalle cose positive".

Meister?

"Deve crescere, per la giovane età e per la sua prestanza deve migliorare a livello tecnico, nel primo controllo. Ha margini di miglioramento importanti, sono qui per questo, per cercare di migliorare tutti. Dopo la sosta cercheremo di migliorare tanti aspetti, ma sono soddisfatto".

Riuscirai a mettere insieme questa qualità con la fisicità?

"La volontà è questa, abbiamo buone opzioni sia dall'inizio che a gara in corso. I nuovi portano qualità, basti pensare a Stengs, Lorran è più seconda punta bravo ad attaccare la profondità. Anche Cuadrado, Nzola, Meister, è compito mio trovare l'assetto tattico giusto, anche cambiando qualcosina. Sono valutazioni che faremo in queste 2 settimane. Cuadrado e Nzola non sono al 100%, i ragazzi nuovi avranno modo di allinearsi con i compagni per essere tutti al top".

Hai parlato con Albiol?

"No, è un nome come ne sono usciti tanti. Devo pensare a quelli che hanno giocato stasera, la linea difensiva ha fatto una grande partita. Vediamo dove si può migliorare, c'è il massimo confronto con la società".

GILARDINO IN CONFERENZA STAMPA

Buona sera mister, un giudizio sulla serata?

"Complimenti ai tifosi, è stato uno spettacolo. Primo tempo perfetto e straordinario da parte dei ragazzi.. Abbiamo creato due palle gol nitide e concesso solo un tiro alla Roma. Nella ripresa abbiamo concesso troppo alla Roma che ti fa allargare. Hanno segnato con Soulé ma non ci siamo arresi. Nel finale creati i presupposti per il pari. Margini di crescita e maturazione. Alla squadra faccio i complimenti. Si rosica un po' a perdere in questo modo".

A Meister è mancato il killer instinct sulle due occasioni?

"Meister lo scorso anno giocava poco. Ci vorrà tempo. Ha rande prospettiva. È un giocatore fisico e deve migliorare sotto porta".

Tramoni mezzala non è una bocca di fuoco in meno?

"Per come giochiamo adesso serve in quella posizione. Ha dato tanto e sono soddisfatto della sua prestazione".

Perché c'è differenza tra i due tempi?

"Credo che sia anche il merito della Roma. Noi abbiamo necessità di capire i tempi ed essere meno frenetici quando rientriamo in campo. È un aspetto migliorabile. Siamo in un processo di maturazione".

L'impatto di Stengs e i singoli?

"Avevo voglia di farlo giocare almeno nel finale. È stato bravo in un paio di situazione andando al tiro. Ma penso che anche Nzola e Cuadrado possono spostare gli equilibri. Altra grande partita di Aebischer".

Arriva la notizia che Raul Albiol ha detto si.

"Albiol lo conosco. Se la notizia sarà concreta lo aspettiamo. Dovrà mettersi nelle condizioni migliori per la squadra. In difesa i ragazzi sono stati bravi".